Долг "дочки" Google перед телеканалами составил 91,5 квинтиллиона рублей

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Задолженность ООО "Гугл" перед российскими телеканалами составила более 91,5 квинтиллиона рублей (это единица с 18 нулями. – Прим. ред.). Об этом рассказал конкурсный управляющий "Гугла" Валерий Таляровский.

Данная задолженность входит в реестр требований в деле о банкротстве российского подразделения Google. Всего в реестре 18 требований 16 кредиторов.

Как пояснил Таляровский, долг "Гугла" рассчитан на дату признания его банкротом и зафиксирован. Кредиторы могут рассчитывать на конвертацию астрентного обязательства в требование из субсидиарной ответственности.

"Установленный на основании российских судебных актов размер требований будет иметь значение прежде всего для определения пропорции доли соответствующего канала в отношении того или иного объема взысканных средств", – цитирует РИА Новости Таляровского.

Требования к компании основаны на решениях судов, которые обязали структуры Google разблокировать каналы 17 российских СМИ на видеохостинге YouTube. На случай неисполнения решения с ответчиков была взыскана судебная неустойка, которая увеличивается в геометрической прогрессии.

17 февраля ее размер для американской Google достиг 2,8 дуодециллиона рублей (это единица с 39 нулями. – Прим. ред.). Однако начисление неустойки в отношении российского "Гугла" прекратилось в день признания его банкротом.

Российские суды неоднократно признавали корпорацию виновной в административных правонарушениях за неисполнение российских законов. В ноябре 2024 года Таганский районный суд Москвы в один день дважды назначил Google по 3,8 миллиона рублей штрафов из-за неудаления запрещенного контента.

В начале 2025 года столичный суд назначил корпорации Google штраф в размере более 8 миллиардов рублей. Такое решение принято из-за уклонения компании от уплаты предыдущего штрафа.

