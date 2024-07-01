Суд в Москве взыскал с Google 10 млрд руб в пользу ее обанкротившейся российской "дочки"

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Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского взыскал с американской Google International LLC, которая является материнской компании этого российского юрлица, около 10 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил требование Таляровского, признав незаконным перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей.

Эти две сделки признаны недействительными, в связи с чем суд взыскал с американской компании денежные средства, выплаченные по ним, в конкурсную массу ООО "Гугл".

Согласно сообщению конкурсного управляющего ООО "Гугл", в конце 2020 года Google решил распределить прибыль, которая была получена дочерней компанией в РФ в 2015–2017 годах в размере до 10 миллиардов рублей. Эти дивиденды были выплачены в конце 2021 года.

Еще полмиллиарда рублей российская "дочка" Google выплатила в качестве налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов от организаций РФ иностранным компаниям.

По словам Таляровского, решения по распределению прибыли были приняты на фоне судебных разбирательств с медиахолдингом "Царьград", в результате которых от Google потребовали выплатить многомиллиардную неустойку. В связи с этим сделки были недействительны, поскольку проводились на фоне грядущего банкротства компании и наносили ущерб кредиторам.