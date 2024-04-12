Российская "дочка" Google потребовала 10 млрд рублей от материнской компании

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Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский потребовал от арбитражного суда Москвы признать незаконными сделки с перечислением российским подразделением Google около 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской компании Google International LLC, а также перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщается в заявлении Таляровского, которое было опубликовано на Федресурсе.

В связи с этим Таляровский также попросил взыскать с американской организации почти 10 миллиардов рублей.

Согласно сообщению конкурсного управляющего "Гугла", в конце 2020 года Google решил распределить прибыль, которая была получена дочерней компанией в РФ в 2015–2017 годах в размере до 10 миллиардов рублей. Эти дивиденды были выплачены в конце 2021 года.

Еще полмиллиарда рублей российская "дочка" Google выплатила в качестве налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов от организаций РФ иностранным компаниям.

По словам Таляровского, решения по распределению прибыли были приняты на фоне судебных разбирательств с медиахолдингом "Царьград", в результате которых от Google потребовали выплатить многомиллиардную неустойку. В связи с этим, добавил конкурсный управляющий, сделки были недействительны, поскольку проводились на фоне грядущего банкротства компании и наносили ущерб кредиторам.

Так, согласно заявлению Таляровского, по состоянию на 10 января 2024 года кредиторы второй очереди требуют от ООО "Гугл" порядка 285 миллионов рублей, третьей очереди – более 20,3 миллиарда рублей. Помимо этого, кредиторы также хотят получить от российской "дочки" Google неустойки на более 30 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд согласовал против Google третий оборотный штраф, отклонив жалобу представителя компании на решение Таганского районного суда Москвы от 20 декабря 2023 года. В результате сумма штрафа составила 4 611 738 636 рублей.

До этого глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире.