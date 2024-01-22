Apple выплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей

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Американская компания Apple выплатила антимонопольный штраф в размере почти 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации. Напомним, в июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство", – говорится в сообщении.

После проведенного административного расследования служба оштрафовала американскую компанию на сумму почти 1 177 988 700 рублей рублей, заключили в ФАС.

Ранее стало известно, что мировой судья Таганского района столицы предписал компании DigitalOcean выплатить оборотный штраф в размере более 30 миллионов рублей. Фирму признали виновной за работу на территории России без представительства.

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