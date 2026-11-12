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Эксперт Шматков: искусственная елка в России подорожала до 15 тысяч рублей

Названа средняя стоимость натуральных и искусственных елок к Новому году

Фото: 123RF.соm/leungchopan

Покупка новогодней елки в этом году может обойтись в сумму до 15 тысяч рублей, если речь идет об искусственном дереве. Натуральная ель среднего размера будет стоить дешевле – от 4 до 10 тысяч рублей, рассказал ТАСС эксперт Народного фронта Николай Шматков.

По его словам, искусственные деревья в зависимости от размера и модели в среднем продают за 10–15 тысяч рублей. Крупные экземпляры могут стоить значительно дороже. Эксперт советует не откладывать покупку.

С приобретением живой ели, напротив, лучше повременить. Шматков рекомендует покупать ее за несколько дней до Нового года, чтобы дерево не начало терять иголки раньше времени.

Исключение составляют случаи, когда есть возможность хранить елку на улице при температуре ниже нуля. При таких условиях ее можно приобрести за одну-две недели до праздника.

Ранее сообщалось, что аренда загородного дома в Москве и Московской области на новогодние праздники может оказаться на 50% дороже, чем в обычные выходные. Собственники недвижимости в этот период нередко предлагают коттеджи сразу на несколько дней, а не на одну ночь.

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