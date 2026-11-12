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12 ноября, 04:01

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Онищенко: пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в январе

Россиянам назвали сроки пика заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: depositphotos/svitlanahulko85.gmail.com

Основной всплеск заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в России ожидается во второй половине января. При этом в отдельных регионах эпидемические пороги могут быть превышены еще до конца декабря, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По прогнозу специалиста, заметный рост числа заболевших начнется ближе к концу второй декады января. В некоторых субъектах страны эпидемиологическая ситуация может осложниться раньше.

Онищенко также пояснил, что массовое ношение медицинских масок сейчас не является обязательным. Однако заболевшим он рекомендовал использовать средства защиты, чтобы снизить риск передачи инфекции окружающим.

Ранее сообщалось, что в Москве за неделю с 2 по 8 ноября увеличилось число случаев гриппа и ОРВИ. Наиболее заметный рост зарегистрировали среди школьников. При этом эпидемические пороги в столице не были превышены ни в целом по городу, ни в отдельных возрастных группах.

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