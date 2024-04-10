Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф для Google

Фото: depositphotos/wolterke

Мосгорсуд согласовал против Google третий оборотный штраф. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Таким образом, апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу представителя Google на решение Таганского районного суда Москвы от 20 декабря 2023 года, по которому компания была признана виновным по части 5 статьи 13.41 КоАП.

В результате сумма штрафа составила 4 611 738 636 рублей. По информации РИА Новости, соответствующее решение было принято из-за повторного отказа Google удалить из YouTube видеоролик, содержащий ложную информацию о спецоперации, экстремистский контент, а также сведения про ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 миллиарда 611 миллионов 738 тысяч рублей за систематическое неудаление фейков о СВО и запрещенной в России информации 20 декабря 2023 года. Данный штраф стал третьим оборотным штрафом, который назначили в РФ компании за неудаление недостоверного и запрещенного контента. В конце 2021 года Google был оштрафован на 7,2 миллиарда рублей, а во второй раз – на 21,7 миллиарда рублей.

