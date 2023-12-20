Суд назначил Google штраф на 4,6 млрд рублей за неудаление фейков о СВО

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Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 миллиарда 611 миллионов 738 тысяч рублей за систематическое неудаление фейков о СВО и запрещенной в России информации. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что компанию признали виновной по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ ("Повторное неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ"). Поводом для этого стали ролики на YouTube, в которых, в частности, была размещена недостоверная информация о потерях российской армии в ходе спецоперации, планах по применению ядерного оружия, жертвах среди мирного населения.

Также в роликах присутствовали контент, который связан с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, экстремистские материалы, говорится в тексте. Роскомнадзор направил компании повторное уведомление о необходимости удалить данные видеоматериалы, но этого не было сделано.

Добавляется, что данный штраф стал третьим оборотным штрафом, который назначили в РФ компании за неудаление недостоверного и запрещенного контента. Google – первая компания в России, которая была подвергнута такому наказанию за неудаление запрещенных данных.

В начале декабря суд оштрафовал корпорацию на 800 тысяч рублей за публикацию информации, запрещенной к распространению в России. Компанию признали виновной за неисполнение обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

До этого мессенджер Telegram оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Уточнялось, что мессенджер не принял меры по удалению недостоверной информации о Вооруженных силах РФ и данных, которые призваны дестабилизировать ситуацию в России и оправдать экстремистскую деятельность.

Роскомнадзор заявил, что не причастен к сбою в работе Google