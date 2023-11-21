Тelegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Фото: 123RF/diy13

Мессенджер Telegram получил штраф в размере 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичный Таганский суд, где прошло слушание дела.

Компанию признали виновной по статье КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации". Из протокола следует, что Telegram не принял меры по удалению недостоверной информации о ВС РФ, а также данных, направленных на дестабилизацию в России и оправдание экстремистской деятельности.

Ранее Telegram оштрафовали на 50 тысяч рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Суд признал компанию виновной по статье "Невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными".

До этого мировой суд участка № 422 Таганского района Москвы обязал сервис видеостриминга Twitch выплатить 3 миллиона рублей за неудаление подлежащей ограничению информации. Поводом для привлечения сервиса к ответственности стали несколько стримов, авторы которых заявляли, что Каховскую ГЭС подорвали ВС РФ.

"Техно": отзывы о сторис в Telegram