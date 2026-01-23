Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках ракет к системе Patriot

Фото: Getty Images/Ukranian Presidency/Handout/Anadolu

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с американским лидером Дональдом Трампом о поставках ракет к системам ПВО Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Зеленского, он обсуждал эту тему с Трампом во время встречи в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что речь шла о ракетах PAC-3 для Patriot. При этом точного количества снарядов Зеленский не назвал.

Ранее украинский президент заявил, что вооруженные силы страны использовали ракеты ПВО стоимостью 80 миллионов. Зеленский добавил, что находить необходимые ракеты очень сложно.