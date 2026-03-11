ТАСС: Сирия открыла воздушное пространство для полетов из аэропорта Дамаска

Фото: depositphotos/Feverpitch

Авиационные власти Сирии возобновили полеты гражданской авиации из аэропорта в Дамаске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

"Воздушное пространство <...> открыто, только что отправился первый самолет", – уточнил собеседник агентства.

Сирийское воздушное пространство было полностью закрыто после начала 28 февраля полномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана.

Спустя некоторое время для гражданских рейсов открылся аэропорт в Алеппо, откуда были созданы 3 коридора: 2 для полетов в сторону турецкой границы и 1 – к Средиземному морю, который проходит через район, контролируемый Никосией. В то же время международный аэропорт Дамаска оставался закрытым.

Помимо Сирии, аналогичные запреты ввели Израиль, Иран, а также другие страны Ближневосточного региона. Однако Израиль к настоящему моменту частично открыл воздушное пространство на вылет из государства. Первые пассажирские рейсы отправились из аэропорта Бен-Гурион.