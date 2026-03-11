Юрист Перунов: люди перестанут сдавать квартиры из-за штрафов за отказ семьям с детьми

Фото: depositphotos/DGLimages

Решение ввести штрафы для собственников квартир за отказ семьям с младенцами может привести к тому, что многие передумают сдавать жилье. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил юрист по жилищным делам Илья Перунов.

С соответствующей идеей ранее выступила главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Она предложила привлекать к ответственности собственников жилья, которые отказываются предоставлять таким семьям квартиры в аренду.

Перунов напомнил, что некоторые наймодатели боятся сдавать жилье семьям именно из-за необходимой регистрации для ребенка.

"Регистрация бывает постоянная (по месту жительства) и временная (на определенный срок). Если речь о последней, то, как правило, никаких проблем со сдачей квартир нет, все автоматически прекращается по окончании срока регистрации", – пояснил эксперт.

При этом постоянную регистрацию при несогласии зарегистрированных лиц можно прекратить только через суд. Обычно она требуется тем родителям, которым некуда прописывать ребенка, уточнил Перунов.

"Что касается вопроса, можно ли штрафовать тех, кто не хочет сдавать квартиры семьям с детьми, то в России действует право частной собственности. У собственника есть правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом, чем и является сдача недвижимости", – подчеркнул он.

Юрист назвал сомнительным наличие оснований для введения ограничений для собственников. Как форму принуждения можно рассматривать и ситуацию, если предлагается дать семьям с детьми приоритет при аренде.

Ранее в России предложили компенсировать семьям с детьми затраты на аренду жилья и ввести дополнительные льготы по ипотеке. Депутат Сергей Миронов обратил внимание, что многие молодые семьи вынуждены жить в съемных квартирах.

В частности, он предложил возмещать 50% платы за аренду, а в случае появления второго малыша погашать 75%.