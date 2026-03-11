Репродуктолог Дворцов: женщины старше 35 лет чаще рожают двойню

Фото: depositphotos/Bork

Женщины старше 35 лет чаще становятся мамами двойни, рассказал "Газете.ру" врач-репродуктолог Кирилл Дворцов.

По его словам, при естественном зачатии наследственность родителей не влияет на рождение близнецов. Он оценил вероятность появления двойни в 1–2% по популяции.

"Это независимый фактор и как-то предсказать или повлиять на это невозможно", – заявил Дворцов.

Что касается процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), два эмбриона переносятся крайне редко, указал специалист. При этом нельзя гарантировать, что оба они имплантируются.

"Бывает такое, что оба имплантируются, один еще из них двоится. И тогда мы говорим про тройню уже, а это чудовищные ситуации с точки зрения вынашивания беременности", – добавил репродуктолог.

Он подчеркнул, что лучше переносить по одному эмбриону, чтобы женщина вынашивала не более двух детей за раз.

Ранее кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева заявила, что женщина может спокойно родить троих детей до 27 лет. Она отметила, что оптимальный возраст для деторождения – от 22 до 27 лет. При этом, по ее словам, рожать можно и до 47 лет – если есть желание.