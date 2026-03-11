Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 18:06

Общество
Главная / Новости /

Репродуктолог Дворцов: женщины старше 35 лет чаще рожают двойню

Репродуктолог заявил, что у женщин старше 35 лет больше шансов родить двойню

Фото: depositphotos/Bork

Женщины старше 35 лет чаще становятся мамами двойни, рассказал "Газете.ру" врач-репродуктолог Кирилл Дворцов.

По его словам, при естественном зачатии наследственность родителей не влияет на рождение близнецов. Он оценил вероятность появления двойни в 1–2% по популяции.

"Это независимый фактор и как-то предсказать или повлиять на это невозможно", – заявил Дворцов.

Что касается процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), два эмбриона переносятся крайне редко, указал специалист. При этом нельзя гарантировать, что оба они имплантируются.

"Бывает такое, что оба имплантируются, один еще из них двоится. И тогда мы говорим про тройню уже, а это чудовищные ситуации с точки зрения вынашивания беременности", – добавил репродуктолог.

Он подчеркнул, что лучше переносить по одному эмбриону, чтобы женщина вынашивала не более двух детей за раз.

Ранее кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева заявила, что женщина может спокойно родить троих детей до 27 лет. Она отметила, что оптимальный возраст для деторождения – от 22 до 27 лет. При этом, по ее словам, рожать можно и до 47 лет – если есть желание.

Каждая вторая россиянка выходит из декрета раньше срока из-за страха потерять работу

Читайте также


общество

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика