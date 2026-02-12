Форма поиска по сайту

12 февраля, 09:52

Общество

В Сеченовском университете заявили, что каждый шестой человек в мире бесплоден

Фото: 123RF.com/dmitrimaruta

Каждый шестой человек в мире является бесплодным. Об этом заявил РИА Новости врач-уролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Королев.

Эксперт привел статистические данные, согласно которым эта проблема затрагивает 17,6% популяции.

"Что касается мужской составляющей в зачатии, то я бы сказал, это все-таки 50%", – указал Королев.

Он также отметил, что среди распространенных причин бесплодия у мужчин встречаются генетические аномалии, варикоцеле, ожирение и сопутствующие заболевания, например артериальная гипертензия и сахарный диабет.

12 февраля во всем мире отмечается День репродуктивного здоровья.

Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина заявила, что сейчас средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 26 лет. Она указала, что откладывание беременности и родов на более поздний срок может привести к ухудшению репродуктивного здоровья и росту риска бесплодия.

Помимо этого, специалист Минздрава сообщила, что распространенность бесплодия у женщин не выросла за последние 10 лет. При этом более частое выявление этого диагноза по сравнению с мужчинами объясняется большей активностью женской части населения в обращении за профилактической помощью.

"Мослекторий": Анастасия Сысоева – о зачатии ребенка

