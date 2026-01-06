Минздрав России: женщины рожают первого ребенка в 26 лет

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина заявила РИА Новости, что на данный момент средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 26 лет.



В связи с этим специалист Минздрава указала, что откладывание беременности и родов на более поздний срок может привести к ухудшению репродуктивного здоровья и росту риска бесплодия.

Долгушина также заявила, что в стране большое внимание уделяется не только охране репродуктивного здоровья взрослых, но и несовершеннолетних. В частности, каждый год около 97% подростков в возрасте 15–17 лет проходят медосмотры. Заболевания в этой области диагностируют примерно у 4–5% детей.

Для взрослых репродуктивного возраста с 2024-го проводится диспансеризация по оценке здоровья. В частности, за последние 10 месяцев 2025 года медобследование прошли примерно 13 миллионов россиян. По словам эксперта, у многих из них не было обнаружено никаких заболеваний.

Помимо этого, специалист Минздрава сообщила, что распространенность бесплодия у лиц женского пола не выросла за последние 10 лет, а частое выявление этого диагноза у женщин по сравнению с мужчинами объясняется их большей активностью в обращении за профилактической помощью.

Ранее стало известно о планах Минздрава по введению обязательного неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) для всех беременных. Подразумевается, что женщины будут посещать психолога не менее 2 раз во время беременности.

Помимо этого, специалист должен будет воспользоваться протоколом сообщения диагноза при выявлении пороков развития у плода. Вместе с тем появится понятие "критические акушерские состояния", когда нужно будет обеспечить наблюдение за пациенткой со стороны профильного национального медицинского исследовательского центра.

