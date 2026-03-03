Тысячи человек вышли проститься с погибшими в иранском Минабе школьницами

Фото: 123RF.com/dbajurin

Тысячи человек в иранском Минабе вышли на улицы, чтобы проститься со школьницами, погибшими в результате ракетного удара США и Израиля по школе для девочек, сообщает РИА Новости.

Участники процессии облачились в траурные цвета. Некоторые несли фотографии погибших, среди которых в том числе преподаватели школы.

Похоронная колонна заняла одну из улиц и площадь города, ее сопровождали люди с траурными флагами. Участники несли гробы один за одним, при этом побивая себя в грудь в знак скорби.

Жертвами удара стали не менее 171 школьницы.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Исламская Республика в ответ нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые расположены в странах Персидского залива.

Один из ударов Израиля и США пришелся на школу для девочек в Минабе. При этом американский госсекретарь Марко Рубио ушел от ответа на вопрос о причастности Штатов к этому удару.

По его словам, Пентагон проведет расследование и установит обстоятельства случившегося. Также Рубио подчеркнул, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу.

