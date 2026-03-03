Форма поиска по сайту

03 марта, 16:52

Общество

Стилист Рогов назвал обувь на шнуровке самой трендовой в сезоне

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Обувь на шнуровке станет самой трендовой моделью в следующем сезоне. Об этом сообщил ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале.

Такой прогноз эксперт сделал после анализа осенних показов.

"Будут ли это более спортивные варианты на плоской подошве как у Onitsuka Tiger или более секси как у Cavalli и Franchi, решать вам. У меня лично в фаворитах Prada и Marni с цветной шнуровой", – указал Рогов.

В качестве актуальных вариантов на верхний слой стилист ранее рекомендовал обратить внимание на плащи, тренчи, куртки и бушлаты с заниженной линией талии.

При этом заниженную талию Рогов назвал опасным силуэтом, поскольку он укорачивает ноги и удлиняет торс. Поэтому, по его мнению, его будут носить лишь те, кто умеет работать с пропорциями.

