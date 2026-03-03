Форма поиска по сайту

03 марта

Общество
Травматолог Апанасюк: отлепить примерзший язык от металла можно приемом "домик"

Травматолог рассказал, как отлепить примерзший язык от металла

Фото: 123RF.com/sheeler

Существует один эффективный способ отлепить примерзший язык от качелей – прием "домик", также известный как метод собственного дыхания, рассказал в беседе с "РГ" травматолог-ортопед Вадим Апанасюк.

Прежде всего, в такой ситуации, по словам специалиста, не стоит паниковать и пытаться резко оторвать язык, поскольку это может привести к повреждению слизистой оболочки и появлению крови на металле.

Врач рекомендовал сделать глубокий вдох через нос, а затем медленно выдохнуть через рот, направляя теплый воздух на место соприкосновения языка с металлом.

"Хорошо, если рядом есть помощник: он может прикрыть это место ладонями "домиком", чтобы сохранить тепло от вашего дыхания и не дать ветру его сдувать. Если есть возможность, можно аккуратно полить металл рядом с языком слегка теплой (негорячей!) водой, стараясь, чтобы вода стекала именно к месту примерзания, но ни в коем случае не обожгла сам язык", – уточнил Апанасюк.

Обычно через минуту или две тепла становится достаточно, чтобы лед растаял и освободил орган, добавил он.

Однако если после этого открылась рана, эксперт посоветовал прополоскать рот теплой водой, после чего обработать место повреждения бесспиртовым раствором.

"Достаточно одного-двух орошений. Если кровотечение не останавливается или ранка глубокая – отправляйтесь в травмпункт или к челюстно-лицевому хирургу", – подчеркнул врач.

Обычно ранка заживает самостоятельно, но на это может потребоваться около недели, продолжил он, добавив, что в этот период крайне важно не употреблять горячий чай, избегать острой и кислой пищи, а также не пытаться облегчить боль ледяной водой или льдом, так как это может усугубить травму.

Ранее врач-терапевт Татьяна Залетова рекомендовала включить в рацион пророщенные семена, микрозелень и квашеные продукты в качестве альтернативы витаминным комплексам весной. По ее словам, проростки содержат витамины групп С, Е и В, а также ферменты, облегчающие пищеварение.

Однако они могут быть опасны для людей с ослабленным иммунитетом из-за риска бактериального заражения. Поэтому их лучше обдавать кипятком или обжаривать, добавила эксперт.

