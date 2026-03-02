Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 11:37

Общество
Главная / Новости /

Нутрициолог Чернобровкина: весной лучше употреблять продукты, богатые триптофаном

Нутрициолог рассказала, какие продукты лучше употреблять весной

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Весной лучше отдать предпочтение продуктам, богатым триптофаном и витаминами группы B. Среди них – орехи, семена, яйца, сыры, рыба и морепродукты. Об этом News.ru рассказала нутрициолог Юлия Чернобровкина.

По ее словам, весной человеческий организм расходует больше ресурсов на терморегуляцию и адаптацию. В попытке согреться люди тянутся к калорийной и плотной пище, создавая серьезную нагрузку на пищеварительную систему. Однако вместо прилива сил можно испытать сонливость и тяжесть.

"В весенний период важно сместить фокус на продукты, богатые триптофаном и витаминами группы В, так как именно они участвуют в синтезе серотонина и дофамина – наших главных "проводников" хорошего настроения и энергии", – рассказала собеседница издания.

Она отметила важность и магния, который снижает уровень кортизола. Также не следует забывать о железе, дефицит которого ранней весной вызывает апатию и слабость.

Особого внимания, уточнила Чернобровкина, заслуживают томаты и продукты их переработки. В частности, консервированная или термически обработанная мякоть помидоров приносит иногда больше пользы, чем парниковые аналоги, "лишенные вкуса и насыщенности", добавила врач.

Ранее диетолог Ирина Писарева сообщила, что яркие овощи и жирная рыба помогут поддержать здоровье суставов. Важно стараться не употреблять фастфуд, майонез и маргарин, в которых содержатся трансжиры. Последние нарушают обменные процессы и усиливают системное воспаление, пояснила специалист.

"Доктор 24": врач рассказала, почему дефицит витаминов возникает у жителей мегаполиса

Читайте также


обществоеда

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика