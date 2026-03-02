Нутрициолог Чернобровкина: весной лучше употреблять продукты, богатые триптофаном

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Весной лучше отдать предпочтение продуктам, богатым триптофаном и витаминами группы B. Среди них – орехи, семена, яйца, сыры, рыба и морепродукты. Об этом News.ru рассказала нутрициолог Юлия Чернобровкина.

По ее словам, весной человеческий организм расходует больше ресурсов на терморегуляцию и адаптацию. В попытке согреться люди тянутся к калорийной и плотной пище, создавая серьезную нагрузку на пищеварительную систему. Однако вместо прилива сил можно испытать сонливость и тяжесть.

"В весенний период важно сместить фокус на продукты, богатые триптофаном и витаминами группы В, так как именно они участвуют в синтезе серотонина и дофамина – наших главных "проводников" хорошего настроения и энергии", – рассказала собеседница издания.

Она отметила важность и магния, который снижает уровень кортизола. Также не следует забывать о железе, дефицит которого ранней весной вызывает апатию и слабость.

Особого внимания, уточнила Чернобровкина, заслуживают томаты и продукты их переработки. В частности, консервированная или термически обработанная мякоть помидоров приносит иногда больше пользы, чем парниковые аналоги, "лишенные вкуса и насыщенности", добавила врач.

Ранее диетолог Ирина Писарева сообщила, что яркие овощи и жирная рыба помогут поддержать здоровье суставов. Важно стараться не употреблять фастфуд, майонез и маргарин, в которых содержатся трансжиры. Последние нарушают обменные процессы и усиливают системное воспаление, пояснила специалист.