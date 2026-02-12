Форма поиска по сайту

12 февраля, 18:28

Общество
Диетолог Русакова: отказ от сладостей и фастфуда может вызывать "синдром отмены"

Диетолог назвала продукты, отказ от которых вызывает "синдром отмены"

Фото: 123RF.com/lacheev

Сладости и фастфуд вызывают привыкание, поэтому резкий отказ от них может сопровождаться "синдромом отмены". Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Ранее стало известно, что те, кто регулярно употребляют кофе, при отказе от напитка могут чувствовать сонливость, ощущение "ватной" головы, снижение концентрации внимания, раздражительность и перепады настроения. Это состояние связано с адаптацией нервной и сосудистой систем, которые за годы привыкли к постоянной стимуляции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Максима Чулева.

По мнению Русаковой, с неприятными симптомами "синдрома отмены" могут столкнуться не только кофеманы, но и любители сладкого.

Сахаросодержащие продукты стимулируют выброс дофамина, из-за чего формируется привычка. Человек начинает чувствовать непреодолимую тягу к сладкому, а при резком отказе от него может столкнуться с головными болями, усталостью и раздражительностью.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Отказ от жирной пищи также может привести к проблемам. Именно она воспринимается рецепторами языка как наиболее яркая, доставляющая удовольствие, потому что различные вкусовые элементы прекрасно растворяются в жирах. Это побуждает есть такую пищу чаще и в большем количестве, поэтому без нее может падать настроение и усиливаться чувство голода, отметила врач.

"Наиболее опасен в этом плане фастфуд, поскольку сахар и жиры находятся в нем в избытке. Из-за этого происходит быстрое привыкание", – подчеркнула Русакова.

Чтобы отказаться от вредных продуктов без выраженного действия "синдрома отмены", стоит подходить к желаемому постепенно. День за днем нужно уменьшать порции, заменяя их здоровыми перекусами: свежими овощами и фруктами, нежирными молочными продуктами, отметила эксперт.

При этом обязательно надо повышать физическую активность, потому что она помогает контролировать аппетит и улучшает настроение, а значит и тяга к вредным продуктам становится не такой сильной, заключила диетолог.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие продукты обычно становятся главным препятствием на пути к снижению веса. Среди них различные кофейные напитки, в которые часто добавляют большое количество сливок, а иногда и сладкие сиропы.

Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

