Нутрициолог Макиша: квашеная капуста поможет поддержать иммунитет зимой

Врачи констатировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России после новогодних праздников, зафиксировав и уменьшение числа госпитализаций. Как поддержать иммунитет в этот период и на какие продукты стоит обратить особое внимание, расскажет Москва 24.
Заболеваемость – все?
В России снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), также сократилось и количество госпитализаций с лабораторно подтвержденным гриппом.
По словам экспертов, эта динамика соответствует текущим тенденциям, наблюдаемым в странах Европейского союза.
"В каждый сезон гриппа подъем заболеваемости сопровождается вспышками в местах массового скопления людей, таких как школы, детские сады, рабочие места, а также учреждения по уходу за пожилыми людьми и медицинские учреждения", – сказано в сообщении.
С учетом данной тенденции ВОЗ рекомендовала ряд профилактических мер и мер по борьбе со вспышками заболеваемости, включая вакцинацию.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко прогнозировал, что подъем заболеваемости гриппом в России продлится от 7 до 9 недель. По его словам, рост числа случаев начался после возвращения школьников к очному обучению, а в регионах, где эпидемический подъем уже идет, он будет продолжаться 2–3 недели, после чего выйдет на плато.
"В течение 4, а иногда и 5 недель уровень заболеваемости будет оставаться высоким без резких колебаний. За это время должна "перегореть" та часть населения, которая восприимчива к инфекции", – пояснил эксперт.
Затем, по его прогнозу, начнется постепенное снижение показателей.
Академик также отметил, что рост заболеваемости предварительно оценивается в 1,5 раза, и он менее выражен в регионах с высоким уровнем вакцинации и сформировавшимся популяционным иммунитетом. Онищенко подчеркнул, что преобладающим в тот период был штамм H3N2, а утверждения о неэффективности вакцинации – некорректны. Непривитым гражданам он рекомендовал соблюдать базовые меры профилактики.
Как обезопасить себя?
Основная рекомендация для снижения риска заражения – по возможности избегать людных мест, напомнила в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.
"Конечно, нельзя полностью исключить посещение работы, школы и так далее, но в период повышенной заболеваемости желательно отказаться от необязательных походов в театр, магазины и подобные места", – отметила специалист.
По словам врача, к дополнительным мерам относятся использование медицинской маски, которую необходимо менять каждые два часа или раньше, если она промокла, а также тщательное мытье рук.
Кроме того, иммунитет напрямую зависит от образа жизни. Недостаток сна приводит организм в состояние хронического стресса и недосыпа, что является одной из главных причин снижения сопротивляемости болезням, подчеркнула эксперт.
"Что касается авитаминоза, то дефицит витаминов действительно может ослабить организм и повысить риск заболевания, однако принимать витаминные препараты бесконтрольно не следует. Врачи рекомендуют восполнять дефицит только лабораторно подтвержденных элементов с помощью назначенных препаратов. В остальных случаях стоит делать упор на натуральные источники: лимон, квашеная капуста и другие продукты, которые позволяют получать необходимые витамины естественным путем", – добавила Чернышова.
В свою очередь, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 заявила, что в целом на сегодняшний день проблема авитаминоза уже неактуальна.
"Авитаминоз в его сезонном понимании был актуален, возможно, 60–70 лет назад. Сегодня в магазинах круглый год представлен весь набор продуктов, необходимых для его профилактики. Сейчас авитаминоз связан не со временем года, а с тем, насколько рационально питается человек: даже летом при несбалансированном рационе может возникнуть дефицит витаминов", – пояснила она.
По словам эксперта, для поддержания иммунитета необходимо здоровое сбалансированное питание.
"Ключевым элементом является белок – основа для выработки антител, и его дефицит напрямую снижает активность иммунной системы. Белковая порция (100–200 граммов в зависимости от индивидуальных особенностей) должна присутствовать в каждом основном приеме пищи. Также важен витамин D, который содержится в жирной морской рыбе: если ее потребление меньше 300–400 граммов в неделю, необходим дополнительный прием", – подчеркнула нутрициолог.
Также важно употреблять продукты, богатые витамином А (бета-каротин), содержащимся в овощах и фруктах красного и оранжевого цвета (морковь, тыква, хурма), а также в зелени, и микроэлемент цинк, который присутствует преимущественно в продуктах животного происхождения и чей дефицит часто наблюдается у вегетарианцев.
"Кроме того, рекомендуется включать в рацион чеснок, так как содержащееся в нем вещество аллицин, согласно исследованиям, снижает вероятность простудных заболеваний. В целом для общего укрепления организма важно ежедневно потреблять около 400–500 граммов овощей и фруктов как источника микроэлементов", – добавила врач.
Дополнительно необходимо включать в рацион хотя бы одну порцию (около 150 граммов) пробиотического продукта, такого как кисломолочные продукты или квашеные овощи, для поддержания микрофлоры кишечника, что напрямую влияет на иммунитет, заключила Макиша.