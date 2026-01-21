Нутрициолог Макиша: квашеная капуста поможет поддержать иммунитет зимой

Врачи констатировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России после новогодних праздников, зафиксировав и уменьшение числа госпитализаций. Как поддержать иммунитет в этот период и на какие продукты стоит обратить особое внимание, расскажет Москва 24.

Заболеваемость – все?

В России снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), также сократилось и количество госпитализаций с лабораторно подтвержденным гриппом.

По словам экспертов, эта динамика соответствует текущим тенденциям, наблюдаемым в странах Европейского союза.

"В каждый сезон гриппа подъем заболеваемости сопровождается вспышками в местах массового скопления людей, таких как школы, детские сады, рабочие места, а также учреждения по уходу за пожилыми людьми и медицинские учреждения", – сказано в сообщении.

С учетом данной тенденции ВОЗ рекомендовала ряд профилактических мер и мер по борьбе со вспышками заболеваемости, включая вакцинацию.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко прогнозировал, что подъем заболеваемости гриппом в России продлится от 7 до 9 недель. По его словам, рост числа случаев начался после возвращения школьников к очному обучению, а в регионах, где эпидемический подъем уже идет, он будет продолжаться 2–3 недели, после чего выйдет на плато.

"В течение 4, а иногда и 5 недель уровень заболеваемости будет оставаться высоким без резких колебаний. За это время должна "перегореть" та часть населения, которая восприимчива к инфекции", – пояснил эксперт.

Затем, по его прогнозу, начнется постепенное снижение показателей.

Академик также отметил, что рост заболеваемости предварительно оценивается в 1,5 раза, и он менее выражен в регионах с высоким уровнем вакцинации и сформировавшимся популяционным иммунитетом. Онищенко подчеркнул, что преобладающим в тот период был штамм H3N2, а утверждения о неэффективности вакцинации – некорректны. Непривитым гражданам он рекомендовал соблюдать базовые меры профилактики.

Как обезопасить себя?

Основная рекомендация для снижения риска заражения – по возможности избегать людных мест, напомнила в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Конечно, нельзя полностью исключить посещение работы, школы и так далее, но в период повышенной заболеваемости желательно отказаться от необязательных походов в театр, магазины и подобные места", – отметила специалист.

По словам врача, к дополнительным мерам относятся использование медицинской маски, которую необходимо менять каждые два часа или раньше, если она промокла, а также тщательное мытье рук.





Надежда Чернышова врач-терапевт Это важно, потому что вирус часто передается через поверхности – например, когда заболевший, прикрыв рот рукой при кашле, касается дверных ручек или поручней. А следующий человек, дотронувшись до этих поверхностей, может перенести вирус на слизистые глаз, носа или рта. Поэтому также стоит выработать привычку не трогать лицо руками.

Кроме того, иммунитет напрямую зависит от образа жизни. Недостаток сна приводит организм в состояние хронического стресса и недосыпа, что является одной из главных причин снижения сопротивляемости болезням, подчеркнула эксперт.

"Что касается авитаминоза, то дефицит витаминов действительно может ослабить организм и повысить риск заболевания, однако принимать витаминные препараты бесконтрольно не следует. Врачи рекомендуют восполнять дефицит только лабораторно подтвержденных элементов с помощью назначенных препаратов. В остальных случаях стоит делать упор на натуральные источники: лимон, квашеная капуста и другие продукты, которые позволяют получать необходимые витамины естественным путем", – добавила Чернышова.

В свою очередь, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 заявила, что в целом на сегодняшний день проблема авитаминоза уже неактуальна.

"Авитаминоз в его сезонном понимании был актуален, возможно, 60–70 лет назад. Сегодня в магазинах круглый год представлен весь набор продуктов, необходимых для его профилактики. Сейчас авитаминоз связан не со временем года, а с тем, насколько рационально питается человек: даже летом при несбалансированном рационе может возникнуть дефицит витаминов", – пояснила она.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Единственное реальное сезонное явление – снижение выработки витамина D из-за недостатка солнечного света в осенне-зимний период. Поскольку этот элемент критически важен для работы иммунитета, его профилактический прием рекомендуется с конца октября по начало мая. Других сезонных авитаминозов в принципе быть не может.

По словам эксперта, для поддержания иммунитета необходимо здоровое сбалансированное питание.

"Ключевым элементом является белок – основа для выработки антител, и его дефицит напрямую снижает активность иммунной системы. Белковая порция (100–200 граммов в зависимости от индивидуальных особенностей) должна присутствовать в каждом основном приеме пищи. Также важен витамин D, который содержится в жирной морской рыбе: если ее потребление меньше 300–400 граммов в неделю, необходим дополнительный прием", – подчеркнула нутрициолог.

Также важно употреблять продукты, богатые витамином А (бета-каротин), содержащимся в овощах и фруктах красного и оранжевого цвета (морковь, тыква, хурма), а также в зелени, и микроэлемент цинк, который присутствует преимущественно в продуктах животного происхождения и чей дефицит часто наблюдается у вегетарианцев.

"Кроме того, рекомендуется включать в рацион чеснок, так как содержащееся в нем вещество аллицин, согласно исследованиям, снижает вероятность простудных заболеваний. В целом для общего укрепления организма важно ежедневно потреблять около 400–500 граммов овощей и фруктов как источника микроэлементов", – добавила врач.

Дополнительно необходимо включать в рацион хотя бы одну порцию (около 150 граммов) пробиотического продукта, такого как кисломолочные продукты или квашеные овощи, для поддержания микрофлоры кишечника, что напрямую влияет на иммунитет, заключила Макиша.