21 января, 13:10

Общество
Академик РАН Онищенко: подъем заболеваемости гриппом в России продлится до 9 недель

Академик заявил, что подъем заболеваемости гриппом в России продлится до 9 недель

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Подъем заболеваемости гриппом в России продлится от 7 до 9 недель. Такой прогноз озвучил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, чьи слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что рост заболеваемости начался с 4-й недели года после возвращения школьников к очному обучению. С учетом инкубационного периода, который длится до 7 дней, сейчас фиксируется активное нарастание числа случаев.

В регионах, где подъем уже стартовал, рост будет продолжаться в течение 2–3 недель, после чего ожидается выход на плато.

"В течение 4, а иногда и 5 недель уровень заболеваемости будет оставаться высоким без резких колебаний. За это время должна "перегореть" та часть населения, которая восприимчива к инфекции", – пояснил Онищенко.

Затем, по его словам, начнется постепенное снижение показателей. В общей сложности подъем заболеваемости продлится 7–9 недель.

Академик отметил, что предварительные данные указывают на рост заболеваемости в 1,5 раза. При этом в регионах, где был достигнут популяционный иммунитет к гриппу, рост менее выражен, чем там, где уровень вакцинации оказался ниже. В настоящее время, по словам Онищенко, преобладает штамм H3N2.

Он также подчеркнул, что утверждения о неэффективности вакцинации некорректны, и напомнил, что непривитым гражданам в период подъема заболеваемости следует соблюдать базовые меры профилактики: оставаться дома при болезни, носить маски и поддерживать нормальное питание.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился в России за период с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Число госпитализаций с клинически подтвержденным гриппом также уменьшилось.

При этом в Москве после праздничных выходных фиксировали незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Рост заболеваемости зафиксирован в Москве после новогодних праздников

