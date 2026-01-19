Форма поиска по сайту

19 января, 14:39

Общество
Профессор Аграновский: неизвестный инфекционный агент может привести к глобальной пандемии

Профессор допустил возникновение глобальной пандемии из-за инфекционного агента

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Неизвестный инфекционный агент действительно может привести к возникновению новой глобальной пандемии. Об этом Москве 24 рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.

При этом, по его мнению, вероятность эпидемии из-за оспы обезьян, птичьего гриппа, краснухи или лихорадки Оропуш крайне мала. В частности, оспа обезьян передается преимущественно в закрытых сообществах, где люди тесно контактируют друг с другом.

"Что касается гриппа, многие относятся к вакцинации серьезно, и это сильно сдерживает тотальное распространение вируса. То же самое относится и к другим упомянутым патогенам", – пояснил эксперт.

Учитывая данные факторы, Аграновский пришел к выводу, что известные вирусы вряд ли приведут к такому сценарию, поскольку для этого должны сложиться определенные условия. В пример он привел возбудитель COVID-19, который стал неожиданностью для человечества.

"Коронавирус <...> появился как черт из табакерки: люди не знали, что это такое, и он оказался весьма приспособлен к человеческой популяции, поэтому случилась пандемия", – продолжил профессор.

Отвечая на вопрос о профилактике, Аграновский рекомендовал простые и эффективные действия. В частности, при плохом самочувствии необходимо избегать контактов с другими и обратиться к врачу. При необходимости выйти из дома с острым респираторным заболеванием необходимо использовать маску, которая в первую очередь защищает окружающих, обратил внимание эксперт.

"Если какая-то инфекция начинает распространяться, замедлить ее можно, применяя такие простые методы самоограничения", – заключил специалист.

Ранее ученые заявляли об угрозе появления нового патогена Х. В качестве причины они указали на значительное снижение уровня вакцинации населения против оспы обезьян, краснухи, птичьего гриппа и лихорадки Оропуш, а также на возрастающую устойчивость самих вирусов.

Например, научный сотрудник Саутгемптонского университета Майкл Хед отметил рост числа заражений оспой обезьян и появление новых штаммов. В свою очередь, профессор Университета Глазго Эд Хатчинсон предупредил, что вирус птичьего гриппа H5N1 мутирует и может передаваться от птиц к млекопитающим через молоко, что увеличивает риск пандемии.

