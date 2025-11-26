Ученые предупредили об опасном грибке, который распространяется по Европе

Фото: depositphotos/Voyagerix

Опасный грибок Trichophyton indotineae, чрезвычайно устойчивый к лечению, стремительно распространяется по европейским странам. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям Манчестерского университета Дэвида Деннинга.

Специалист рассказал, что данный вид грибка вызывает красные зудящие высыпания, в основном в паху, на бедрах и ягодицах. Эксперты уже называют новую инфекцию "супергрибком".

За последние три года число случаев заражения Trichophyton indotineae в Великобритании выросло почти в пять раз. Грибок распространяется при прямом контакте с инфицированным, через загрязненные поверхности и предметы в быту, а также половым путем.

Отмечается, что заболевание не опасно для жизни, однако его крайне трудно лечить. Инфицированным приходится проходить курсы терапии в течение нескольких недель или даже месяцев. Грибковая инфекция уже распространилась более чем в 20 странах, включая Германию и США.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о первом в мире случае заражения вирусом птичьего гриппа H5N1. Инфицирование с последующей смертью произошло в США.

Терапевт Андрей Звонков предупреждал, что при рукопожатии можно получить кишечную инфекцию и гепатит А, если у людей немытые руки. Гепатит передается фекально-оральным путем. По этой причине посещение уборной требует тщательного мытья рук.