30 декабря, 10:06

Спорт

Москва 24 присоединится к Новогоднему забегу в "Лужниках"

Фото: АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 присоединится к Новогоднему забегу, который пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" в ночь с 31 декабря на 1 января.

Зрители увидят прямые включения из стартового городка и с дистанции, короткие интервью с участниками забега и известными спортсменами. Новый год там встретят трехкратный чемпион мира по фитнесу, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта и тренер Дмитрий Яшанькин, а также организатор массовых соревнований по бегу и триатлону Михаил Громов.

Ровно в 00:00 Москва 24 поддержит участников живой музыкой – в этом поможет ансамбль медных духовых инструментов New life brass, лауреаты премии правительства Москвы "За лучший реализованный проект". Под популярные новогодние композиции спортсмены пробегут дистанцию в 5 километров.

После забега пройдет награждение победителей, также телеканал на память подарит бегунам фирменный мерч. На финише спортсменов будут ждать теплые шатры, полевая кухня, чай с пряностями и зона отдыха.

Новогодний забег состоится в рамках проекта "Зима в Москве". Посмотреть эфир можно на канале Москва 24 и в "VK Видео".

Кроме того, 1 января на стадионе в парке "Останкино" пройдет бесплатный "Забег обещаний". Все желающие смогут пробежать 2 026 метров. Мероприятие начнется в 12:00.

Горожане показали спортивные достижения в эфире телеканала Москва 24

