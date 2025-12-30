Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал появления в Кунсткамере "тельца зеленого гомункула". Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал Медведева.

Он напомнил, что "некий тряпичный уродец" ранее пожелал смерти одному человеку. По словам политика, "уродец" хочет гибели не одного человека, а всех россиян и России в частности. При этом последний отдельно дал указания о массированных атаках, говорится в сообщении Медведева.

"Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере", – указал он в своем посте, посвященном уходящему и наступающему годам.

Медведев призвал "тщательно исследовать" это тельце, так как это может быть еще один "засланец" из "дальнего космоса" особой расы scurra sordidus (в переводе с латыни – "грязный, позорный шут". – Прим. ред.), который прилетел из "карликовой галактики в Тукане".



Такое пожелание зампред Совбеза РФ сделал после того, как украинский лидер Владимир Зеленский в своем поздравлении с католическим Рождеством пожелал кому-то умереть в мучениях. При этом Зеленский назвал россиян "безбожниками", которые не имеют ничего общего с христианством и чем-то человеческим.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Зеленский ведет себя "некультурно, озлобленно". Кроме того, украинский лидер "похож на малоадекватного человека". Песков заметил, что заявления Зеленского заставляют задаваться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения по мирному урегулированию конфликта.

