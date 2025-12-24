Зеленский в рождественском обращении пожелал кому-то умереть в мучениях

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении с католическим Рождеством пожелал кому-то умереть в мучениях, передает RT.

"И желание мы загадываем одно на всех. Чтоб он умер", – сказал глава киевского режима.

Украинский лидер также назвал жителей России безбожниками, не имеющими ничего общего с христианством и чем-то человеческим.

Накануне премьер Италии Джорджа Мелони во время рождественской встречи с членами правительства заявила, что 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025-й. Она рекомендовала представителям итальянского кабмина хорошо отдохнуть в праздники.

