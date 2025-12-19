Украинский депутат Арахамия: Киев ждут только плохие условия мирного соглашения

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украину ждут "либо плохие, либо очень плохие" условия мирного соглашения. Об этом заявил глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия на форуме "Украина и мир впереди 2026".

"Есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения. Оно будет или плохое, или очень плохое, или его не будет", – цитирует депутата РИА Новости.

Арахамия также выразил уверенность в том, что достичь мирного урегулирования можно будет только при помощи США в переговорах.

Ранее сообщалось, что украинская делегация может прибыть в Майами для переговоров с представителями США. Возглавит делегацию глава СНБО Рустем Умеров. При этом проведение трехсторонней встречи с участием представителей США, Украины и РФ не планируется.

Вместе с тем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что партнеры из Европы могут принять участие в переговорах Украины и США. Встреча сторон должна состояться 19–20 декабря.