Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:40

Политика
Главная / Новости /

Украинский депутат Арахамия: Киев ждут только плохие условия мирного соглашения

В Киеве заявили, что Украину ждут только плохие условия мирного соглашения

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украину ждут "либо плохие, либо очень плохие" условия мирного соглашения. Об этом заявил глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия на форуме "Украина и мир впереди 2026".

"Есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения. Оно будет или плохое, или очень плохое, или его не будет", – цитирует депутата РИА Новости.

Арахамия также выразил уверенность в том, что достичь мирного урегулирования можно будет только при помощи США в переговорах.

Ранее сообщалось, что украинская делегация может прибыть в Майами для переговоров с представителями США. Возглавит делегацию глава СНБО Рустем Умеров. При этом проведение трехсторонней встречи с участием представителей США, Украины и РФ не планируется.

Вместе с тем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что партнеры из Европы могут принять участие в переговорах Украины и США. Встреча сторон должна состояться 19–20 декабря.

Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика