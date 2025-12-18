Axios: украинская делегация планирует прибыть в США на этой неделе

Фото: depositphotos/erik3804

Украинская делегация может прибыть в Майами для переговоров с представителями США, сообщает aif.ru со ссылкой на публикацию Axios.

По данным источника СМИ, возглавит делегацию глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Планируется, что представители Киева встретятся со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

При этом проведение трехсторонней встречи с участием представителей Штатов, Украины и РФ не планируется.

Ранее журналисты сообщали, что делегации из РФ и США могут провести очередные переговоры по урегулированию конфликта уже на ближайших выходных, 20 и 21 декабря. По данным СМИ, встреча пройдет в Майами и в ней примут участие Уиткофф, Кушнер, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

