28 февраля, 18:46

Политика

В Иране заявили, что почти все руководство страны выжило после ударов США и Израиля

Фото: depositphotos/lkpro

Практически все члены руководства Ирана живы после ударов США и Израиля и находятся в безопасности, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи телеканалу NBC News.

В результате агрессии Вашингтона и Иерусалима, вероятно, погибли один или два командира, добавил он. По словам Аракчи, Иран держит под контролем ситуацию в стране.

В беседе с журналистами дипломат отметил, что Иран не контактирует с властями Соединенных Штатов. Однако если у американской стороны появится желание связаться, то "она знает как" это сделать, подчеркнул Аракчи.

Тем временем агентство Fars сообщило, что в ходе ударов в городах Минаб и Джаск на юге Ирана погибли порядка 70 человек и более 90 пострадали. В частности, в школе для девочек в Минабе, которая подверглась обстрелу, погибли порядка 60 человек.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил атаку на учебное заведение, назвав ее "актом варварства". Он выразил соболезнования семьям погибших, жителям Минаба и всему народу Исламской Республики.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, пообещал, что атака на девичью школу в Минабе не останется без ответа. По его словам, здание обстреляли в тот момент, когда там было много учеников.

Помимо школы, три мирных жителя могли погибнуть в районе Тегерана в результате атак Соединенных Штатов и Израиля, сообщает телеканал SNN.

Иерусалим совместно с Вашингтоном нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран ответно атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По данным СМИ, верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевезли в безопасное место. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы российский дипломат осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля на Исламскую Республику.

политикапроисшествияза рубежом

