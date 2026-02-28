Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 февраля, 18:02

Транспорт

Более 22 тыс светофоров оснастили звуковыми модулями в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) оснастили звуковыми модулями более 22 тысяч светофоров Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Благодаря этому слабовидящие и незрячие люди могут безопасно переходить дорогу", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Звуковой модуль сообщает, когда на светофоре загорелся зеленый свет и сколько осталось до его смены на запрещающий сигнал. После 20:00 громкость снижается, чтобы не мешать жителям близлежащих домов.

Светофоры со звуковым сопровождением устанавливают по запросам горожан, соцслужб и общественных организаций. Модернизированные устройства помогают безопасно добираться до медицинских, культурных и социальных учреждений, например, Всероссийского общества слепых (ВОС) или Культурно-спортивного реабилитационного комплекса (КСРК) ВОС.

Ранее сообщалось, что ночная "зеленая волна" заработает на 14 магистралях Москвы. Там синхронизируют светофоры для комфортного движения из центра. Зеленый сигнал светофора будет включаться последовательно. Система учитывает расстояние между ними, реальную и разрешенную скорость потока.

транспортгород

