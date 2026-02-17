Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 12:13

Транспорт

Почти 500 умных камер установили на Московском скоростном диаметре

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил еще 470 умных камер для безопасных поездок на Московском скоростном диаметре. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На ключевых трассах и в тоннелях столицы теперь работают около 2 тысяч таких устройств. Камеры способны распознавать 15 видов опасных инцидентов, включая аварии или остановку на полосе движения, проведение дорожных работ, ДТП, возгорания и другие.

"Их круглосуточная работа позволяет оперативно реагировать на происшествия и сохранять жизни людей. Так, с начала года эти камеры уже зафиксировали более 50 тысяч инцидентов", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В пресс-службе объяснили, что ситуационный центр после получения сигнала незамедлительно выводит предупреждения на дорожные табло, а также сообщает о произошедшем ГАИ, дорожному патрулю и экстренным службам.

Умные камеры, среди прочего, оснащены оптическим зумом, благодаря чему сотрудники вышеупомянутого центра могут детально рассмотреть инцидент. В устройствах также есть дворники и жидкость для очистки линз, поэтому они могут работать в любую погоду без ухудшения качества картинки.

Ранее в ЦОДД рассказали, что благодаря системе очистки от снега столичные дорожные камеры продолжают передавать четкое изображение даже в период снегопадов.

Отмечалось, что в интеллектуальную транспортную систему Москвы входят свыше 66 тысяч светофоров, 3,7 тысячи комплексов фотовидеофиксации, примерно 500 электронных табло и 1,5 тысячи умных камер. Таким образом, за ситуацией на столичных дорогах получается следить постоянно. На умных экранах появляется вся актуальная для автомобилистов информация.

Читайте также


транспортгород

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика