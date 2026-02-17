Почти 500 умных камер установили на Московском скоростном диаметре

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил еще 470 умных камер для безопасных поездок на Московском скоростном диаметре. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На ключевых трассах и в тоннелях столицы теперь работают около 2 тысяч таких устройств. Камеры способны распознавать 15 видов опасных инцидентов, включая аварии или остановку на полосе движения, проведение дорожных работ, ДТП, возгорания и другие.

"Их круглосуточная работа позволяет оперативно реагировать на происшествия и сохранять жизни людей. Так, с начала года эти камеры уже зафиксировали более 50 тысяч инцидентов", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В пресс-службе объяснили, что ситуационный центр после получения сигнала незамедлительно выводит предупреждения на дорожные табло, а также сообщает о произошедшем ГАИ, дорожному патрулю и экстренным службам.

Умные камеры, среди прочего, оснащены оптическим зумом, благодаря чему сотрудники вышеупомянутого центра могут детально рассмотреть инцидент. В устройствах также есть дворники и жидкость для очистки линз, поэтому они могут работать в любую погоду без ухудшения качества картинки.

Ранее в ЦОДД рассказали, что благодаря системе очистки от снега столичные дорожные камеры продолжают передавать четкое изображение даже в период снегопадов.

Отмечалось, что в интеллектуальную транспортную систему Москвы входят свыше 66 тысяч светофоров, 3,7 тысячи комплексов фотовидеофиксации, примерно 500 электронных табло и 1,5 тысячи умных камер. Таким образом, за ситуацией на столичных дорогах получается следить постоянно. На умных экранах появляется вся актуальная для автомобилистов информация.

