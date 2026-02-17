В "Мосфото" опубликовали кадры с фестиваля "Китайский Новый год в Москве"

Фото: foto.mos.ru

В городском медиабанке "Мосфото" появились кадры с главной площадки фестиваля "Китайский Новый год в Москве". На Манежной площади организованы шоу, театрализованные квесты, мастер-классы и "Китайская почта", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Все фотографии можно скачать бесплатно. Они проверены и легальны. Их также можно публиковать в соцсетях, мессенджерах, СМИ и использовать в презентациях при указании источника – foto.mos.ru.

Фестиваль проходит до 1 марта. Подробная афиша мероприятий размещена в сервисе Russpass.

"Китайский Новый год в Москве" объединил более 60 площадок. Праздник внесен в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2026 году он выпадает на 17 февраля, а его символом стала Красная Огненная Лошадь.

В течение двух недель будут проходить различные мероприятия. Например, в кинопарке "Москино" 28 февраля и 1 марта гости смогут расписать фонарики и веера, принять участие в занятиях по танцам и увидеть постановку в восточном стиле о дружбе.

