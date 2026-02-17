Форма поиска по сайту

Новости

Новости

17 февраля, 14:24

Политика

Госдума приняла закон об отключении связи операторами по требованию ФСБ

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Госдумы в рамках пленарного заседания приняли во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ.

Изменения, касающиеся закона "О связи", предполагают снятие ответственности с операторов за перебои в связи, если отключение вызвано соответствующим требованием ФСБ.

Согласно законопроекту, такие ситуации будет определять правительство России. В частности, кабмин должен будет составить конкретный перечень. В случае подписания инициативы президентом она вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента кабмином в ноябре 2025 года. В пояснительной записке уточнялось, что запрос от ФСБ может поступить при необходимости защиты граждан от угроз безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал полную оправданность отключений мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками БПЛА. Он указывал, что предметную оценку могут давать только специалисты и соответствующие органы.

В свою очередь, правительство исходит из того, что считают целесообразными силовые ведомства, несущие ответственность за обеспечение безопасности.

