В ГД внесен проект об обязанности операторов связи отключать услуги по запросу ФСБ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабмин России внес в Госдуму законопроект об обязанности операторов связи прекращать оказание услуг, если такой запрос поступит от ФСБ. Документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке указано, что запрос от ФСБ на прекращение оказания услуг связи может поступить при необходимости защиты граждан от угроз безопасности. Такие случаи определяются и детализируются в соответствующих нормативных правовых актах президента и правительства.

Уточняется, что операторы будут освобождены от ответственности за возможные нарушения условий договоров оказания услуг связи, если они вызваны выполнением требований органов ФСБ.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести "период охлаждения", если сим-карта находилась в международном роуминге, а также если ее не использовали более 72 часов. В этих случаях интернет и СМС не будут работать в течение 24 часов.

Однако блокировку возможно будет обойти. Для этого необходимо пройти тест капчей и подтвердить, что пользователь не является ботом. Отмечалось, что такая мера поможет определять бесхозные сим-карты, которые могут использоваться для БПЛА.

