01:52

Шоу-бизнес

Суд рассмотрит иск блогера Виктории Бони к невесте Григория Лепса

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Кузьминский суд Москвы приступит к рассмотрению иска блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе в понедельник, 8 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Основания и сумма требований по иску в материалах не называются.

Ранее Боня заявила, что отец Кибы якобы оставил после смерти долги в 25 миллионов рублей, а мать невесты искала богатого жениха для дочери. Сама Киба, комментируя эту информацию, назвала ее несоответствующей действительности.

Она также отвергла и другие претензии Бони, в том числе слова о якобы финансировании Лепсом ее обучения в Лондоне. Кроме того, невеста Лепса указала на непрофессионализм телеведущей и отсутствие журналистского образования.

Вскоре Боня подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. По словам блогера, поводом для обращения в суд стали оскорбления и обвинения в занятии проституцией в ее адрес. Она добавила, что намерена добиваться ответственности за клевету.

