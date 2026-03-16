Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 22:50

Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления клиентов сети "Много лосося" в Москве

Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации об отравлении клиентов сети "Много лосося" в столице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация об отравлении клиентов сети "Много лосося" роллами и онигири. Также, по информации СК, покупатели нередко обнаруживают пластик и стекло в блюдах данной службы доставки.

В связи с этим следственные органы проводят процессуальную проверку по признакам преступления по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Бастрыкин призвал завести уголовное дело и запросил доклад об установленных обстоятельствах.

В пресс-службе подчеркнули, что центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение данного поручения.

Тем временем в Челябинске несколько детей получили кишечную инфекцию после того, как поели шаурму из заведения общепита. По факту случившегося была организована проверка. Мама одного из пострадавших школьников рассказала, что у ее сына начались понос и рвота, а на следующий день его увезли на скорой.

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления клиентов сети "Много лосося" в Москве

происшествияедагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика