Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления клиентов сети "Много лосося" в Москве

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации об отравлении клиентов сети "Много лосося" в столице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация об отравлении клиентов сети "Много лосося" роллами и онигири. Также, по информации СК, покупатели нередко обнаруживают пластик и стекло в блюдах данной службы доставки.

В связи с этим следственные органы проводят процессуальную проверку по признакам преступления по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Бастрыкин призвал завести уголовное дело и запросил доклад об установленных обстоятельствах.

В пресс-службе подчеркнули, что центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение данного поручения.

Тем временем в Челябинске несколько детей получили кишечную инфекцию после того, как поели шаурму из заведения общепита. По факту случившегося была организована проверка. Мама одного из пострадавших школьников рассказала, что у ее сына начались понос и рвота, а на следующий день его увезли на скорой.

