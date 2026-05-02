Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 17:19

Политика

Путин подписал закон о создании игорной зоны на Алтае

Фото: 123RF.com/stockstudio44

Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны на Алтае. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В настоящее время в России есть четыре игорные зоны, куда входят "Янтарная" в Калининградской области, "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Красная поляна" в Краснодарском крае и "Приморье" в Приморском крае. Игорная зона "Золотой берег" в Крыму находится в стадии строительства.

Согласно документу, Республика Алтай вносится в этот список, поскольку она имеет такой же туристический потенциал. Закон начнет действовать через 10 дней.

О планах властей создать игорную зону в республике стало известно еще в прошлом году. Отмечалось, что Алтай приобретает все большую популярность среди туристов, поэтому игорная зона станет дополнительным стимулом для развития региона.

По словам главы республики Андрея Турчака, игорную зону планируется запустить в Майминском районе. Это будет не сеть казино по всей республике, а локальные игорные заведения в пределах очерченной территории.

