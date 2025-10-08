"Известия": депутаты хотят запретить скрытую рекламу казино в РФ

Фото: depositphotos/aa-w

В России могут полностью запретить скрытую рекламу в интернете об организаторах азартных игр, онлайн-казино и лотереях. Соответствующий законопроект депутаты планируют внести в Госдуму 8 октября, сообщает газета "Известия".

На сегодняшний день закон "О рекламе" серьезно ограничивает рекламу азартных игр, разрешая только информирование в специально отведенных игорных зонах и при соблюдении обязательных требований: предупреждений о риске, запрета адресации несовершеннолетним, указания организатора и наличия лицензии.

Как отмечают депутаты, на практике фактически разрешенными остались информация об онлайн-казино в соцсетях и демонстрационные публичные действия, призванные привлечь аудиторию к нелегальным организаторам азартных игр.

Кроме того, сформировалась массовая практика, когда к вовлечению в онлайн-казино привлекаются крупные блогеры и певцы. Их действия зачастую невозможно квалифицировать как рекламу: они размещают реферальные ссылки в комментариях или демонстрируют успешную игру в нелегальные казино, показывая якобы многомиллионные выигрыши.

Новый законопроект также введет административную ответственность за распространение информации о нелегальных азартных играх, которую нельзя квалифицировать как рекламу. Речь идет о различных публикациях, комментариях, видео и прочих форм скрытого продвижения.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о введении штрафов до 7 миллионов рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей. В кабмине отметили, что в РФ сохраняется высокий процент нелегальных азартных игр (30–45% от общего рынка).

Проект предлагает ввести штрафы за незаконную рекламу азартных игр в интернете и специальную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Предлагаемые максимальные размеры административного штрафа составляют для граждан до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – до 1,5 миллиона рублей, для юрлиц – до 7 миллионов рублей.