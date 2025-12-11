Более 50% россиян назвали "обременительные" подарки самыми раздражающими на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

"Обременительные" подарки, связанные с заботой о здоровье или саморазвитием, являются самыми раздражающими на Новый год. Такой ответ выбрали 54% россиян в опросе, который есть в распоряжении RT.

В этот список вошли фитнес-абонементы, занятия по йоге, сертификаты на экстремальные виды спорта и любые презенты, требующие регулярного расписания или посещения, пояснили аналитики. По мнению большинства респондентов, такие подарки воспринимаются как намек на необходимость стать лучше, а не как источник праздничного настроения.

Второе место в рейтинге заняли подарки с ограниченным сроком действия. В частности, 42% опрошенных испытывают чувство вины, если не успевают воспользоваться ими. Вместе с тем раздражающими презентами считаются те, которые связаны с повседневными вещами.

Согласно опросу, 31% мужчин не любят получать на Новый год носки, считая их предсказуемым и формальным знаком внимания. Женщины, в свою очередь, чаще всего испытывают недовольство миниатюрными пробниками духов.

"Такие презенты раздражают 34% опрошенных, поскольку воспринимаются как неполноценный подарок", – выяснили аналитики.

Кроме того, в списке подобных презентов оказались мягкие игрушки, декоративные подушки и канцелярские календари. Данный ответ выбрали 16% респондентов. Исследование также выявило усталость россиян от неожиданных подарков. Каждый третий (33%) признался, что такие сюрпризы вызывают у него стресс.

Всего в опросе участвовали более 1,4 тысячи человек из разных регионов России. Причем они могли выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее Роспотребнадзор запустил для россиян горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков. Единый консультационный центр работает круглосуточно, а горячая линия будет действовать до 19 декабря.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских вещей, новогодних товаров, а также действующих нормативных гигиенических требований.

