05 декабря, 19:11

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Коломацкая призвала не заставлять коллег играть в "Тайного Санту"

Беспроигрышный вариант: что подарить коллегам в "Тайном Санте"

Новогодняя игра в "Тайного Санту" может стать причиной разногласий в коллективе, предупредили специалисты. Как поздравить коллег и какой подарок выбрать, чтобы никого не обидеть, разбиралась Москва 24.

Санта такого не ожидал

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Корпоративная игра "Тайный Санта" может стать причиной проблем в коллективе, сообщило издание "Абзац" со ссылкой на психолога Александру Миллер.

По ее словам, развлечение способно вызывать раздражение, когда сотрудника обязывают выбирать подарок для коллеги, с которым у него исключительно деловые отношения. Дополнительный стресс создают переживания о том, понравится ли подарок, а также финансовая нагрузка.

"Коллектив – это не круг друзей. Игра искусственно создает обязательство дарить личный подарок человеку, с которым вас могут связывать только рабочие задачи. Это может вызывать тревогу, раздражение и ощущение вторжения в личные границы у интровертов или у тех, кто предпочитает держать дистанцию. Ценовой лимит – лишь видимость равенства", – пояснила психолог.

Всегда будут подарки, сделанные с душой, и подарки "для галочки". Получение явно небрежного, дешевого или обезличенного подарка может быть воспринято подсознательно как сообщение: "Ты для меня неважен, я о тебе не думал". Это ранит самооценку и формирует обиду. "Глупый" подарок, особенно если он попадает в больную тему, и вовсе может стать социальной катастрофой.
Александра Миллер
психолог

Эксперт также отметила, что в ходе игры некоторые сотрудники могут почувствовать себя одиноко, увидев, насколько равнодушно коллеги подошли к выбору подарка. Кроме того, игра не всегда уместна из-за личных или религиозных убеждений.

Не обязанность, а удовольствие

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Чтобы игра максимально доставила радость участникам, стоит вовлекать в "Тайного Санту" только тех, кто этого хочет. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

"Прежде чем организовывать игру, важно провести опрос в коллективе, чтобы оценить востребованность, поскольку принудительное участие редко доставляет удовольствие", – отметила эксперт.

Не менее важно сразу оговорить сумму, так как отсутствие четкого бюджета часто приводит к недопониманиям. Слишком дорогой или, наоборот, очень дешевый презент может создать неловкую ситуацию.

Кроме того, всегда должна оставаться возможность отказаться от участия без давления. Как вариант, вежливо объяснить: "Здорово, что вы это затеяли, но в этом году я не смогу участвовать. С удовольствием понаблюдаю за процессом и порадуюсь за вас". К такому решению стоит отнестись с пониманием. Важно, чтобы "Тайный Санта" приносил предвкушение праздника и радость, а не становился вынужденной обязанностью, которая портит настроение и участнику, и окружающим.
Надежда Коломацкая
специалист по этикету и клиентскому сервису

При выборе подарков эксперт рекомендовала избегать покупки слишком личных вещей, например средств для душа или ухода за телом, поскольку даже близким такие предметы часто преподносят только по просьбе.

"Наиболее уместными для коллег будут подарки с деловым контекстом: качественные ежедневники, ручки, блокноты, стильные папки или, например, ретрактор для пропуска. Также безопасным и приятным вариантом являются тематические сладости – наборы шоколада, зефира или чая. Следует избегать безделушек и сувениров, которые, скорее всего, будут просто пылиться на полке", – добавила Коломацкая.

В свою очередь, HR-эксперт Александра Королева посоветовала каждому участнику придумать список пожеланий и предпочтений. Зачастую большинство коллег стремятся выбрать креативный подарок, исходя из полученной информации, нежели остановить выбор на банальном варианте.

Кроме того, очень важно интересно обыграть сам момент вручения, когда "Тайный Санта" разносит подарки.
Александра Королева
HR-эксперт

При этом эксперт подчеркнула, что за ее многолетний опыт работы не возникало конфликтных ситуаций, связанных с игрой. Она, наоборот, дарила только положительные эмоции, заключила Королева.

Зудакова Татьяна

обществопраздникиистории

