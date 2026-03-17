Двух коммерсантов задержали в Москве за хищение 460 млн руб у предприятий ОПК

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Москве задержали двух руководителей коммерческих организаций, подозреваемых в хищении более 460 миллионов рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, противоправная деятельность злоумышленников продолжалась с 2022 по 2023 год. Два акционерных общества обязались поставить бизнесменам стройматериалы, а также строительное и электрооборудование на общую сумму более 460 миллионов рублей.

"Свои обязательства они выполнили в полном объеме, однако оплату не получили. Приобретенные материальные ценности аферисты похитили и распорядились ими по своему усмотрению", – написала Волк в MAX.

Правоохранители изъяли у подозреваемых носители информации, компьютеры, документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, фигуранты заключены под стражу.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении главы подмосковного муниципального округа Серебряные Пруды, трех его заместителей, директора казенного учреждения "Центр торгов", а также двух коммерсантов. Руководство округа и сотрудники администрации подозреваются в получении взяток, а предприниматели – в их даче.

По данным следствия, подозреваемые организовали схему по получению денежных вознаграждений. В общей сложности они получили 850 тысяч и 5 миллионов рублей за покровительство по контрактам на уборку снега, ремонт дорог и благоустройство территории.