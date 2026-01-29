Начальник управления Минприроды Коми задержан за коррупцию

Фото: 11.мвд.рф

Начальник управления лесного хозяйства Минприроды Коми, взяткодатель и посредник задержаны в Сыктывкаре. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Против остальных задержанных завели дела о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

По данным ведомства, в 2018–2023 годах начальник управления Минприроды Коми, будучи главным лесничим Прилузского лесничества, действовал в интересах лесозаготовительной организации.

Он содействовал ее руководителю в выделении участков, с нарушениями заключал договоры купли-продажи лесных насаждений, не оформлял материалы по фактам лесонарушений и оплачивал фактически невыполненные работы по отводу и таксации. За это он получил через посредника крупное денежное вознаграждение.

В отношении фигурантов решаются вопросы об избрании меры пресечения, следственные действия продолжаются.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны РФ Владимира Никитина.

По информации ФСБ, он причастен к получению крупной взятки от представителя компании, который требовал подписания документов при приемке электронной компонентной базы, используемой в рамках гособоронзаказа. Позже суд заключил Никитина под стражу.