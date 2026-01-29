Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 17:08

Происшествия

Начальник управления Минприроды Коми задержан за коррупцию

Фото: 11.мвд.рф

Начальник управления лесного хозяйства Минприроды Коми, взяткодатель и посредник задержаны в Сыктывкаре. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Против остальных задержанных завели дела о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

По данным ведомства, в 2018–2023 годах начальник управления Минприроды Коми, будучи главным лесничим Прилузского лесничества, действовал в интересах лесозаготовительной организации.

Он содействовал ее руководителю в выделении участков, с нарушениями заключал договоры купли-продажи лесных насаждений, не оформлял материалы по фактам лесонарушений и оплачивал фактически невыполненные работы по отводу и таксации. За это он получил через посредника крупное денежное вознаграждение.

В отношении фигурантов решаются вопросы об избрании меры пресечения, следственные действия продолжаются.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны РФ Владимира Никитина.

По информации ФСБ, он причастен к получению крупной взятки от представителя компании, который требовал подписания документов при приемке электронной компонентной базы, используемой в рамках гособоронзаказа. Позже суд заключил Никитина под стражу.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика