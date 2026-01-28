Экс-депутат Вороновский отказался признать вину во взяточничестве

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский отказался признать вину по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости из зала Мосгорсуда.

В ходе слушания он указал на необоснованность обвинений и отметил, что собирается доказывать свою невиновность.

В ноябре прошлого года Вороновского обвинили в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он и тогда не признал свою вину.

Вскоре нижняя палата парламента сняла с него неприкосновенность, а Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Позже Вороновскому предъявили обвинения в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей. Иск также направлен против депутата Госдумы Александра Дорошенко, депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще 25 лиц.

По версии следствия, все они или участвовали в получении этих денег, или оформляли на себя имущество, купленное в результате использования коррупционных схем.

