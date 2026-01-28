Форма поиска по сайту

ТАСС: обвиняемый в мошенничестве министр транспорта Кубани Переверзев признал вину

Обвиняемый в мошенничестве министр транспорта Кубани Переверзев признал вину – СМИ

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Минтранса Краснодарского края Алексей Переверзев, проходящий по делу о крупном мошенничестве, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Признал вину в полном объеме, дал показания, сотрудничает со следствием", – уточнил инсайдер.

Более того, в рамках досудебного соглашения политик раскрыл детали, которые оказались полезными для следствия. В результате были выявлены новые эпизоды противоправной деятельности, охватывающие период в 10 лет.

"Досудебное соглашение заключено после дачи показаний на других фигурантов <...> расследование продолжается", – добавил источник.

Переверзева задержали по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям 22 января. В тот же день Центральный районный суд Сочи арестовал главу Минтранса Краснодарского края до 19 марта.

Министр фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры России к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Последнего обвинили в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он свою вину не признал.

Вскоре нижняя палата парламента сняла неприкосновенность с Вороновского, а Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Позже ему предъявили обвинения в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей. Иск также направлен против думского депутата Александра Дорошенко, депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще 25 лиц.

происшествияполитикарегионы

