ТАСС: задержан министр транспорта Краснодарского края Переверзев

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев задержан по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры России в отношении экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского.

Парламентария обвинили в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он свою вину не признал.

Вскоре нижняя палата парламента сняла с него неприкосновенность, а Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Позже Вороновскому предъявили обвинения в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей. Иск также направлен против думского депутата Александра Дорошенко, депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще 25 лиц.

По версии следствия, все они или участвовали в получении этих денег, или оформляли на себя имущество, купленное в результате использования коррупционных схем.