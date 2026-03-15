15 марта, 09:35

Медведев обыграл первую ракетку мира Алькараса и вышел в финал "Мастерса"

Фото: ТАСС/ЕРА/АLI HAIDER

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Медведева, который в настоящее время располагается на 11-й позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Игра длилась 1 час 37 минут.

Россиянину удалось прервать 16-матчевую победную серию испанского теннисиста, который впервые проиграл в этом году. Теперь в активе бывшего лидера мирового рейтинга 3 победы и 6 поражений в матчах против Алькараса.

В финале Медведев встретится с второй ракеткой мира Янником Синнером. Призовой фонд турнира составляет более 9,4 миллиона долларов. Россиянин впервые с 2019-го вышел в финал "Мастерса", не уступив ни в одной партии.

Ранее Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накашиму в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут. Счет в личных встречах стал 3-0 в пользу Медведева.

