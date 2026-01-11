Теннисист Даниил Медведев завоевал 22-й титул ATP в карьере

Фото: ТАСС/EPA/DAVE HUNT

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накашиму в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене. Об этом сообщает ТАСС.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут, а счет в личных встречах стал 3-0 в пользу россиянина.

Медведев занимает 13-е место в рейтинге ATP. После турнира на его счету теперь 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что для нее было мучением играть с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Спортсменка отметила, что ненавидит Касаткину как соперницу, однако назвала ее неплохим человеком. Россиянка обыграла австралийку со счетом 6:3, 7:5.

