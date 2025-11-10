Теннисист Карлос Алькарас вновь возглавил рейтинг ATP

Фото: ТАСС/Zuma/Stefano Guidi

Испанский теннисист Карлос Алькарас вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия списка размещена на сайте организации.

Спортсмен набрал 11 050 очков и опередил итальянца Янника Синнера, занявшего второе место с 10 000 очками. Тройку лидеров замкнул немецкий теннисист Александр Зверев, на счету которого оказалось 4 960 очков.

Среди россиян лучший показатель продемонстрировал Даниил Медведев, занявший 13-ю строчку с 2 760 очками. Его соотечественники Андрей Рублев (2 520) и Карен Хачанов (2 320) находятся на 16-м и 18-м местах соответственно.

Итоговый турнир ATP, проходящий в Турции, завершится 16 ноября. В соревнованиях участвуют восемь лучших теннисистов сезона, среди которых Алькарас, Синнер, Зверев, Алекс де Минаур из Австралии, Феликс Оже-Альяссим из Канады, Тейлор Фритц и Бен Шелтон из США, а также Лоренцо Музетти из Италии, заменивший серба Новака Джоковича.

Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, являющаяся шестой ракеткой мира, выиграла в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Эр-Рияде.

Ее соперницей выступила Арина Соболенко из Белоруссии. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:0) в пользу Рыбакиной, для которой этот финал стал первым в ее карьере на турнире такого уровня.