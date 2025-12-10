Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 17:57

Происшествия
Главная / Новости /

Daily Mail: блогера не смогли спасти после домашних родов в Австралии

Блогера не смогли спасти после домашних родов в Австралии

Фото: depositphotos/sudok1

Врачи не смогли спасти австралийскую блогершу Стейси Уорнеке после домашних родов, пишет Daily Mail.

Уточняется, что Уорнеке рожала дома вместе со своим мужем Натаном и помощницей (доулой) Эмили Лал. Ребенок родился здоровым, но состояние женщины быстро ухудшилось.

Прибывшие медики нашли женщину на полу у бассейна для родов. У роженицы была бледно-желтая кожа, также она с трудом дышала. Женщину доставили в больницу, где израсходовали весь доступный запас необходимой группы крови, но спасти пациентку не удалось.

Это стало причиной полицейского расследования. Муж погибшей дал показания, но Лал отказалась. На следующий день следователи обнаружили, что все помещение было тщательно убрано помощницей в родах.

По данным журналистов, блогер специально отказалась от любых медицинских наблюдений, включая УЗИ и приемы у акушеров, выбрав "свободные домашние роды" под руководством Лал, которая называла себя "хранительницей свободных родов".

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать женщин вызывать врачей сразу после того, как они спонтанно или сознательно родили ребенка вне медицинского учреждения. В целом домашние роды пока никак не регулируются законом.

На этом фоне в России начало расти число доул, которые заботятся о женщине на протяжении этого процесса, но не являются медиками. Как правило, если ситуация приобретает критический характер, они передают всю ответственность медикам и устраняются, уточняли в ГД.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика