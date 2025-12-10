Daily Mail: блогера не смогли спасти после домашних родов в Австралии

Фото: depositphotos/sudok1

Врачи не смогли спасти австралийскую блогершу Стейси Уорнеке после домашних родов, пишет Daily Mail.

Уточняется, что Уорнеке рожала дома вместе со своим мужем Натаном и помощницей (доулой) Эмили Лал. Ребенок родился здоровым, но состояние женщины быстро ухудшилось.

Прибывшие медики нашли женщину на полу у бассейна для родов. У роженицы была бледно-желтая кожа, также она с трудом дышала. Женщину доставили в больницу, где израсходовали весь доступный запас необходимой группы крови, но спасти пациентку не удалось.

Это стало причиной полицейского расследования. Муж погибшей дал показания, но Лал отказалась. На следующий день следователи обнаружили, что все помещение было тщательно убрано помощницей в родах.

По данным журналистов, блогер специально отказалась от любых медицинских наблюдений, включая УЗИ и приемы у акушеров, выбрав "свободные домашние роды" под руководством Лал, которая называла себя "хранительницей свободных родов".

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать женщин вызывать врачей сразу после того, как они спонтанно или сознательно родили ребенка вне медицинского учреждения. В целом домашние роды пока никак не регулируются законом.

На этом фоне в России начало расти число доул, которые заботятся о женщине на протяжении этого процесса, но не являются медиками. Как правило, если ситуация приобретает критический характер, они передают всю ответственность медикам и устраняются, уточняли в ГД.

